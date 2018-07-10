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    В Хачмазе 67-летняя женщина утонула в водоканале

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Хачмазе 67-летняя женщина утонула в водоканале.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

    Так, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что вчера в Хачмазском районе в канале Ханарх села Падар утонула Пери Губад гызы Шихалиева 1951 г.р.

    Сегодня к поискам привлечена группа водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

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