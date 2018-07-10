Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Хачмазе 67-летняя женщина утонула в водоканале.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что вчера в Хачмазском районе в канале Ханарх села Падар утонула Пери Губад гызы Шихалиева 1951 г.р.

Сегодня к поискам привлечена группа водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.