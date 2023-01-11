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В Гёйгёле из-за морозной погоды возникли проблемы с движением по горным дорогам

В Гёйгёле из-за морозной погоды возникли проблемы с движением по горным дорогам В Гёйгёльском районе принимаются меры по устранению осложнений, вызванных морозной и снежной погодой.
Происшествия
11 января 2023 г. 19:40
В Гёйгёле из-за морозной погоды возникли проблемы с движением по горным дорогам

В Гёйгёльском районе принимаются меры по устранению осложнений, вызванных морозной и снежной погодой.

По данным Западного бюро Report, в связи со снежной и дождливой погодой продолжаются работы по очистке дорог, а также тротуаров от снега.

Несмотря на преобладание снежной и морозной погоды, в результате принятых превентивных мер в городе Гёйгёль и на автомобильной дороге Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар проводятся мероприятия для обеспечения безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

С помощью песка и соли оперативно очищаются от льда все дороги и тротуары.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə şaxtalı hava səbəbindən dağ yollarında nəqliyyatın hərəkətində problem yaranıb

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