В Гёйчае столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавший

В Гёйчайском районе столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.

В Гёйчайском районе столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.

Верхне-ширванское бюро Report сообщает, что на проспекте Гейдара Алиева в городе Гейчай столкнулись легковые автомобили марки ВАЗ-2107 и Мерседес.

В результате столкновения оба автомобиля врезались в припаркованные на обочине автомобили марки Hyundai и ВАЗ-2104. В ходе инцидента пострадал житель района Бакиров Анар Аликрам оглы (2002 г. р.). Раненый был доставлен в Гёйчайскую центральную районную больницу. Уточняются имена других пострадавших.

По данному факту проводится расследование.