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В Гёйчае столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавший

В Гёйчае столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавший В Гёйчайском районе столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.
Происшествия
29 марта 2023 г. 19:07
В Гёйчае столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавший

В Гёйчайском районе столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.

Верхне-ширванское бюро Report сообщает, что на проспекте Гейдара Алиева в городе Гейчай столкнулись легковые автомобили марки ВАЗ-2107 и Мерседес.

В результате столкновения оба автомобиля врезались в припаркованные на обочине автомобили марки Hyundai и ВАЗ-2104. В ходе инцидента пострадал житель района Бакиров Анар Аликрам оглы (2002 г. р.). Раненый был доставлен в Гёйчайскую центральную районную больницу. Уточняются имена других пострадавших.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda 4 avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

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