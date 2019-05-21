В Гяндже вернули сбежавшего жениха

Найден пропавший без вести 17 мая консультант Управления образования города Гянджи Джейхун Габиль оглы Багиров 1994 г.р.

Об этом Report сообщил его отец Габиль Багиров.

По словам Г.Багирова, его сын после конфликта со своей невестой уехал в Грузию: "Вчера сотрудники Управления полиции города Гянджи сообщили мне, что 19 мая Джейхун находился на азербайджано-грузинской границе. Вчера вечером моего сына привели домой. Он решил покинуть страну после ссоры со своей невестой и 17 мая выехал в Грузию. Сейчас он дома, все в порядке. 11 июня у него будет свадьба".