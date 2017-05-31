В Гяндже в квартире обнаружен труп женщины

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Кяпязском районе города Гянджи в квартире обнаружен труп.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Кяпязском районе города Гянджи в беспомощном состоянии в квартире за закрытой дверью остался 1 человек.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели Гянджинского регионального центра, они вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело Интизар Бахрам гызы Аллахвердиевой 1959 г.р. и передали его соответсвующим структурам.

Операция завершилась в 21:30.