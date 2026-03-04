Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    В Гяндже произошло ДТП, водитель погиб

    Происшествия
    • 04 марта, 2026
    • 09:33
    В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Натаван-2.

    Водитель автомобиля "ВАЗ-21150" Нариман Гаджиев (1961 г.р.) потерял управление, когда правое заднее колесо задело железнодорожные рельсы.

    В результате аварии водитель погиб. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

