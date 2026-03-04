В Гяндже произошло ДТП, водитель погиб
Происшествия
- 04 марта, 2026
- 09:33
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Натаван-2.
Водитель автомобиля "ВАЗ-21150" Нариман Гаджиев (1961 г.р.) потерял управление, когда правое заднее колесо задело железнодорожные рельсы.
В результате аварии водитель погиб. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
