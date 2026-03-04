Gəncədə avtomobil idarəetməni itirərək qəza törədib, sürücü ölüb
Hadisə
- 04 mart, 2026
- 09:15
Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, 1961-ci il təvəllüdlü Hacıyev Nəriman Nəcəf oğlu idarə etdiyi "VAZ-21150" markalı avtomobillə Gəncə şəhəri, Natavan-2 qəsəbəsində hərəkətdə olarkən avtomobilin sağ arxa təkərinin dəmir yolu xəttinə dəyməsi nəticəsində idarəetməni itirərək qəza törədib.
Nəticədə sürücü ölüb.
Fakt üzrə cinayət işi başlanılmaqla istintaq aparılır.
Son xəbərlər
09:59
"Liverpul" əlavə dəqiqələrdə buraxılan qollara görə Premyer Liqada antirekorda imza atıbFutbol
09:58
Azərbaycan ABŞ, Avropa və ərəb ölkələrinə zəfəran ixrac edə bilərBiznes
09:52
Foto
Azərbaycan BMT-nin Turizm Təşkilatının müzakirələrində iştirak edibTurizm
09:51
Foto
Emin Əmrullayev məktəb direktorlarına tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsini tövsiyə edibElm və təhsil
09:48
Foto
Video
FHN "Bakı Metropoliteni"ndə təlim keçiribHadisə
09:47
Kolumbiyanın yeni səfiri Azərbaycana gəlibXarici siyasət
09:47
Qazaxıstan vətəndaşları Yaxın Şərq ölkələrindən xüsusi reyslərlə geri qaytarılırRegion
09:46
Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçibEnergetika
09:38