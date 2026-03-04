Gəncədə avtomobil idarəetməni itirərək qəza törədib, sürücü ölüb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 04 mart, 2026
    • 09:15
    Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, 1961-ci il təvəllüdlü Hacıyev Nəriman Nəcəf oğlu idarə etdiyi "VAZ-21150" markalı avtomobillə Gəncə şəhəri, Natavan-2 qəsəbəsində hərəkətdə olarkən avtomobilin sağ arxa təkərinin dəmir yolu xəttinə dəyməsi nəticəsində idarəetməni itirərək qəza törədib.

    Nəticədə sürücü ölüb.

    Fakt üzrə cinayət işi başlanılmaqla istintaq aparılır.

