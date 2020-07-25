В Гяндже пожилой мужчина избил жену и покончил с собой

В Гяндже пожилой мужчина избил жену и покончил с собой

Житель города, Ибрагим Нифталиев 1936 года рождения бросился с третьего этажа собственного дома

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В Гяндже произошло самоубийство. Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи. Житель города, Ибрагим Нифталиев 1936 года рождения бросился с третьего этажа здания, в котором проживал. Мужчина погиб. По предварительным данным, причиной суицида стал конфликт с супругой, Фатимой Багировой 1944 года рождения. Прежде чем покончить с собой, И.Нифталиев избил Ф.Багирову, и сейчас она находится в больнице. По факту в Гянджинской районной прокуратуре ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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Версия на азербайджанском языке Gəncədə ahıl kişi yaşadığı binada intihar edib

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