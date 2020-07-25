В Гяндже пожилой мужчина избил жену и покончил с собой

В Гяндже произошло самоубийство.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Житель города, Ибрагим Нифталиев 1936 года рождения бросился с третьего этажа здания, в котором проживал.
Мужчина погиб. По предварительным данным, причиной суицида стал конфликт с супругой, Фатимой Багировой 1944 года рождения.
Прежде чем покончить с собой, И.Нифталиев избил Ф.Багирову, и сейчас она находится в больнице.
По факту в Гянджинской районной прокуратуре ведется расследование.