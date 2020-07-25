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В Гяндже пожилой мужчина избил жену и покончил с собой

В Гяндже пожилой мужчина избил жену и покончил с собой Житель города, Ибрагим Нифталиев 1936 года рождения бросился с третьего этажа собственного дома
Происшествия
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25 июля 2020 г. 08:37
В Гяндже пожилой мужчина избил жену и покончил с собой

В Гяндже произошло самоубийство.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Житель города, Ибрагим Нифталиев 1936 года рождения бросился с третьего этажа здания, в котором проживал.

Мужчина погиб. По предварительным данным, причиной суицида стал конфликт с супругой, Фатимой Багировой 1944 года рождения.

Прежде чем покончить с собой, И.Нифталиев избил Ф.Багирову, и сейчас она находится в больнице.

По факту в Гянджинской районной прокуратуре ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə ahıl kişi yaşadığı binada intihar edib 
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