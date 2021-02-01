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В Гяндже обнаружили ручную гранату

В Гяндже обнаружили ручную гранату Вчера из колл-центра "102" Министерства внутренних дел в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты на улице Деде Горгуд в Кяпязском районе Гянджи
Происшествия
1 февраля 2021 г. 01:04
В Гяндже обнаружили ручную гранату

Вчера из колл-центра "102" Министерства внутренних дел в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты на улице Деде Горгуд в Кяпязском районе Гянджи.

Как сообщили Report в ANAMA, на основании данной информации специальная оперативная группа агентства вместе с сотрудниками отдела полиции Кяпязского района Главного управления полиции города Гянджи выехала на место происшествия.

В результате неотложных мероприятий, проведенных специалистами агентства, была обнаружена ручная граната Ф-1, которую отправили на центральный полигон агентства для нейтрализации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə yaşayış binalarının həyətində əl qumbarası aşkarlandı

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