В Гяндже обнаружили ручную гранату

Вчера из колл-центра "102" Министерства внутренних дел в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты на улице Деде Горгуд в Кяпязском районе Гянджи

Вчера из колл-центра "102" Министерства внутренних дел в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты на улице Деде Горгуд в Кяпязском районе Гянджи.

Как сообщили Report в ANAMA, на основании данной информации специальная оперативная группа агентства вместе с сотрудниками отдела полиции Кяпязского района Главного управления полиции города Гянджи выехала на место происшествия.

В результате неотложных мероприятий, проведенных специалистами агентства, была обнаружена ручная граната Ф-1, которую отправили на центральный полигон агентства для нейтрализации.