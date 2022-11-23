В Гяндже четыре человека отравились угарным газом, один скончался

В Гяндже четыре человека отравились угарным газом, один из них скончался.
Как сообщает западное бюро Report, Мусаева Захра Расул гызы (2020 г.р.) была доставлена в больницу, однако несмотря на усилия врачей спасти ее не удалось.
Мусаева Зейнаб Расул гызы (2015 г.р.), Мусаева Дарья Турал гызы (2018 г.р.) и Мусаева Фатима Турал гызы (2019 г.р.) госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.
Согласно информации, утечка произошла в результате отключения газовой плиты.
По данному факту проводится расследование.