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В Гяндже четыре человека отравились угарным газом, один скончался

В Гяндже четыре человека отравились угарным газом, один скончался В Гяндже четыре человека отравились угарным газом, один из них скончался.
Происшествия
23 ноября 2022 г. 20:43
В Гяндже четыре человека отравились угарным газом, один скончался

В Гяндже четыре человека отравились угарным газом, один из них скончался.

Как сообщает западное бюро Report, Мусаева Захра Расул гызы (2020 г.р.) была доставлена в больницу, однако несмотря на усилия врачей спасти ее не удалось.

Мусаева Зейнаб Расул гызы (2015 г.р.), Мусаева Дарья Турал гызы (2018 г.р.) и Мусаева Фатима Турал гызы (2019 г.р.) госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

Согласно информации, утечка произошла в результате отключения газовой плиты.

По данному факту проводится расследование.

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