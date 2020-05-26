​В Гяндже автомобиль упал в колодец, есть погибший и раненый

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Атабейляра.

В результате неосторожности водителя движущийся ВАЗ-2106 выехал за пределы проезжей части, после чего упал в пустой колодец с глубиной 10-15 метров.

Сообщается, что находившиеся в машине 30-летний Эльмир Мамедов и 35-летний Фуад Раджабов получили различные телесные травмы.

Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую больницу скорой помощи. Несмотря на усилия врачей, жизнь Ф. Раджабова не удалось спасти.