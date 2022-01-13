О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гяндже 21-летнего парня приговорили к 12,5 годам тюрьмы за убийство знакомой

В Гяндже 21-летнего парня приговорили к 12,5 годам тюрьмы за убийство знакомой Сардар Джафаров, обвиняемый в убийстве знакомой в Гяндже, приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Происшествия
13 января 2022 г. 10:51
В Гяндже 21-летнего парня приговорили к 12,5 годам тюрьмы за убийство знакомой

Сардар Джафаров, обвиняемый в убийстве знакомой в Гяндже, приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как передает Report, приговор был объявлен на суде под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Фаика Махмудова.

Инцидент произошел 19 февраля 2021 года в городе Гянджа.

В Управление полиции Низаминского района Гянджи поступила информация о пропаже жительницы города Мусаевой Парвин Хагани гызы 2002 г.р. Позднее выяснилось, что девушка убита.

В ходе расследования было установлено, что П.Мусаеву убил на почве ревности Джафаров Сардар Саладдин оглу 2001 г.р., после чего выбросил тело девушки на свалку бытовых отходов.

В Гянджинской городской прокуратуре было возбуждено головное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

С.Джафаров был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

После завершения расследования уголовное дело было передано в суд.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gəncədə tanışını öldürüb zibilliyə atan şəxsə hökm oxunub

Экслюзивные новости

В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi