В Гяндже 21-летнего парня приговорили к 12,5 годам тюрьмы за убийство знакомой

Сардар Джафаров, обвиняемый в убийстве знакомой в Гяндже, приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сардар Джафаров, обвиняемый в убийстве знакомой в Гяндже, приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как передает Report, приговор был объявлен на суде под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Фаика Махмудова.

Инцидент произошел 19 февраля 2021 года в городе Гянджа.

В Управление полиции Низаминского района Гянджи поступила информация о пропаже жительницы города Мусаевой Парвин Хагани гызы 2002 г.р. Позднее выяснилось, что девушка убита.

В ходе расследования было установлено, что П.Мусаеву убил на почве ревности Джафаров Сардар Саладдин оглу 2001 г.р., после чего выбросил тело девушки на свалку бытовых отходов.

В Гянджинской городской прокуратуре было возбуждено головное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

С.Джафаров был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

После завершения расследования уголовное дело было передано в суд.