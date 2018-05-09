В Губе женщина отравилась при обработке скота лекарством

Губа. 9 мая. REPORT.AZ/ В Губинском районе отравилась женщина при обработке скота лекарственным препаратом.

Как сообщает северное бюро Report, жительница села Гам-гам Бести Надир гызы Хидаятова 1975 г.р. отравилась, когда утром обрабатывала домашний скот лекарственным препаратом.

Женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние больной тяжелое, она находится в реанимационном отделении.

По информации, во время обработки отравились три головы крупного рогатого скота. Несмотря на своевременные меры сотрудников районного ветеринарного управления, одна скотина погибла.

Факт расследуется.