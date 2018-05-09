 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Губе женщина отравилась при обработке скота лекарством

    Губа. 9 мая. REPORT.AZ/ В Губинском районе отравилась женщина при обработке скота лекарственным препаратом.

    Как сообщает северное бюро Report, жительница села Гам-гам Бести Надир гызы Хидаятова 1975 г.р. отравилась, когда утром обрабатывала домашний скот лекарственным препаратом.

    Женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние больной тяжелое, она находится в реанимационном отделении.

    По информации, во время обработки отравились три головы крупного рогатого скота. Несмотря на своевременные меры сотрудников районного ветеринарного управления, одна скотина погибла.

    Факт расследуется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi