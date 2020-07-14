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В Губе задержаны 25 нарушителей карантинного режима

В Губе задержаны 25 нарушителей карантинного режима В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях
Происшествия
14 июля 2020 г. 12:34
В Губе задержаны 25 нарушителей карантинного режима

Сотрудники Губинского районного отдела полиции продолжают регулярные мероприятия для обеспечения правил карантинного режима, объявленного Оперативным штабом при Кабинете министров, и предотвращения массового распространения пандемии коронавируса. 

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками РОП мероприятий на территории районного села Биринджи Нугади были задержаны 25 нарушивших правила лиц, которые играли в футбол.

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения введенных правил.

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Версия на азербайджанском языке Qubada karantini pozaraq futbol oynayan 25 nəfər saxlanıldı

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