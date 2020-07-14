В Губе задержаны 25 нарушителей карантинного режима

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях

Сотрудники Губинского районного отдела полиции продолжают регулярные мероприятия для обеспечения правил карантинного режима, объявленного Оперативным штабом при Кабинете министров, и предотвращения массового распространения пандемии коронавируса.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками РОП мероприятий на территории районного села Биринджи Нугади были задержаны 25 нарушивших правила лиц, которые играли в футбол.

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения введенных правил.