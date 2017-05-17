В Губе сель разрушил мост: ученики и педагоги не могут посещать школу - ФОТО

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Губа. 17 мая. REPORT.AZ/ Сель разрушил деревянный мост над рекой Гудъялчай, который является единственным предусмотренным для пешеходов мостом, соединяющим села Кюснет и Кюснетгазма.

Как сообщает северное бюро Report, сель, возникший в результате сильного ливня 11 мая, привел к прекращению связи между селами.

Обладающие широким туристическим потенциалом губинские села Кюснет и Кюснетгазма расположены в 15 км от районного центра.

Долгие годы местное население испытывает трудности при переходе через Гудъялчай.

Несмотря на неоднократную починку моста над рекой, сель неоднократно его смывал. В последний раз аналогичное событие произошло 11 мая.

Вчера местные жители связали бревна, пытаясь смастерить временный переход. Однако, бревна сломались и находящийся в этот момент на самодельном мосту местный житель Саххат Аббасов упал в реку. Его в последний момент удалось спасти от селя.

Из-за отсутствия моста также страдают школьники и педагоги. 24 учащихся и 8 педагогов из села Кюснет уже на протяжении 6-ти дней не могут посещать школу, которая расположена в соседнем селе Кюснетгазма.

В заявлении Report председатель губинской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Юсиф Абидов заявил, что на данный момент в планы не входит строительство какого-либо моста: "Обсуждается вопрос размещения школьников и педагогов в полную среднюю школу села Кюпчал. В дальнейшем, с учетом большого расстояние между селом и школой, для школьников и учителей может быть выделен автобус. Решением данного вопроса должно заняться министерство образования".