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    В Губе произошло ДТП с летальным исходом

    По факту ведется расследование© Report.az

    Губа. 5 июня. REPORT.AZ/ В Губинском районе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает северное бюро Report, авария произошла на территории села Джагаджуг на 151 км дороги Баку-Губа.

    Столкнулись автомобиль марки "LADA Priora" с государственным регистрационным номером 90-NB-970 и "Opel" с государственным регистрационным номером 99-BF-038.

    Получивший тяжелые травмы водитель автомобиля марки "LADA Priora", житель села Нариманабад Физули Сеидага оглу Черкезов 1958 г.р. был помещен в Губинскую районную центральную больницу.

    Как сообщили местному бюро Report из больницы, несмотря на усилия врачей, спасти Ф.Черкезова не удалось.

    По факту ведется расследование.  

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