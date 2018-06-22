В Губе обвиняемую в смерти 4-летнего ребенка арестовали в зале суда

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Лалы Исрафиловой, обвиняемой в нанесении тяжелого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева был зачитан приговор.

Приговором суда она была приговорена к 9 годам лишения свободы. Л.Исрафилова была арестована в зале суда.

В своем выступлении прокурор просил лишить Л.Исрафилову свободы сроком на 10 лет.

Отметим, что инцидент произошел 9 мая 2017 года в селе Багров Губинского района. Житель села Мустафазаде Фуад Габиб оглы 2013 г.р. без разрешения зашел во двор Исрафиловой Лалы Гасан гыгы 1971 г.р. Ребенок сорвал во дворе цветы, Л.Исрафилова увидела это и попросила ребенка выйти со двора. Ребенок не покидал двор, и она его выгнала. Испугавшись женщины, Ф.Мустафазаде выбежал со двора на дорогу, но упал и ударился головой, в результате чего скончался от полученного удара.

По факту в прокуратуре Губинского района было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

До сих пор в отношении Л.Исрафиловой меры пресечения в виде ареста применено не было.