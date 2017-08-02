Губа. 2 августа. REPORT.AZ/ В Губе медведи напали на пасеку.

Как сообщает северное бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Джек Губинского района.

Как сообщил Report пчеловод Намиг Абидов, вот уже 4-5 дней каждый день медведи нападают на пасеки, расположенные в летних пастбищах в горах: "Медведи перевернули 5 пчелиных ящиков. Эти нападения повторяются каждую ночь, поэтому мы вынуждены отпугивать медведей. Если раньше с гор спускался один медведь, то вчера вечером на пасеку напали три медведя".