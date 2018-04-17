В Губе беременная женщина скончалась в больнице

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Губа. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Губе скончалась беременная женщина.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в Губинской центральной районной больнице.

Внезапно ухудшилось самочувствие жительницы Хачмазского района Раксаны Сафаровой 1990 г.р. и ее поместили в отделение реанимации больницы. Несмотря на усилия врачей, спасти Р.Сафарову не удалось.

По информации, врачи советовали Р.Сафаровой избегать беременности из-за проблем в состоянии здоровья и заявляли, что беременность может быть опасна для ее жизни.

Отмечается, что причиной смерти женщины стало кровоизлияние в мозг.

Факт расследуется Губинской районной прокуратурой.