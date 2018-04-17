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    В Губе беременная женщина скончалась в больнице

    © Report

    Губа. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Губе скончалась беременная женщина.

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в Губинской центральной районной больнице.

    Внезапно ухудшилось самочувствие жительницы Хачмазского района Раксаны Сафаровой 1990 г.р. и ее поместили в отделение реанимации больницы. Несмотря на усилия врачей, спасти Р.Сафарову не удалось.

    По информации, врачи советовали Р.Сафаровой избегать беременности из-за проблем в состоянии здоровья и заявляли, что беременность может быть опасна для ее жизни.

    Отмечается, что причиной смерти женщины стало кровоизлияние в мозг.

    Факт расследуется Губинской районной прокуратурой. 

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