В Губе беременная женщина скончалась в больнице

Губа. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Губе скончалась беременная женщина.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в Губинской центральной районной больнице.
Внезапно ухудшилось самочувствие жительницы Хачмазского района Раксаны Сафаровой 1990 г.р. и ее поместили в отделение реанимации больницы. Несмотря на усилия врачей, спасти Р.Сафарову не удалось.
По информации, врачи советовали Р.Сафаровой избегать беременности из-за проблем в состоянии здоровья и заявляли, что беременность может быть опасна для ее жизни.
Отмечается, что причиной смерти женщины стало кровоизлияние в мозг.
Факт расследуется Губинской районной прокуратурой.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook