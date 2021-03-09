В Губадлы и Джебраиле обнаружены боеприпасы

Сотрудники Джебраильского РОП обнаружили и передали по назначению 20 автоматов

На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов, брошенного армянской армией, которая была вынуждена бежать, потерпев сокрушительное поражение.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Губадлинского и Джебраильского районных отделов полиции (РОП) совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды на служебной территории с целью выявления взрывчатых веществ, боеприпасов и обезвреживания непригодных для использования.

В ходе очередного такого мероприятия сотрудниками Губадлинского РОП были обнаружены и изъяты 1 минометная установка, 6 автоматов, 21 граната и воспламенители различных видов, 12 снарядов для гранатомета, 3 760 патронов различного калибра.

Сотрудники Джебраильского РОП обнаружили и передали по назначению 20 автоматов.