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В Губадлы и Джебраиле обнаружены боеприпасы

В Губадлы и Джебраиле обнаружены боеприпасы Сотрудники Джебраильского РОП обнаружили и передали по назначению 20 автоматов
Происшествия
9 марта 2021 г. 13:04
В Губадлы и Джебраиле обнаружены боеприпасы
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На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов, брошенного армянской армией, которая была вынуждена бежать, потерпев сокрушительное поражение.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Губадлинского и Джебраильского районных отделов полиции (РОП) совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды на служебной территории с целью выявления взрывчатых веществ, боеприпасов и обезвреживания непригодных для использования.

В ходе очередного такого мероприятия сотрудниками Губадлинского РОП были обнаружены и изъяты 1 минометная установка, 6 автоматов, 21 граната и воспламенители различных видов, 12 снарядов для гранатомета, 3 760 патронов различного калибра.

Сотрудники Джебраильского РОП обнаружили и передали по назначению 20 автоматов.

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Версия на английском языке ФотоWeapons abandoned by Armenians found in Gubadli and Jabrayil
Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlı və Cəbrayılda silah-sursat aşkarlandı

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