В Грузии азербайджанка по неосторожности нанесла своему ребенку травму, малыш серьезно пострадал - ОБНОВЛЕНО

Выяснилось, что в селе Норгиули Марнеульского района Грузии азербайджанка не применяла физической силы в отношении своего ребенка.

Как сообщает грузинское бюро Report, близкие семьи заявляют, что инцидент произошел случайно.

Когда мать простегала одеяло, ее трехлетний ребенок мешал женщине. Она попыталась оттолкнуть малыша ножницами, которые держала в руке и ранила ребенка в грудь.

На данный момент малыш проходит лечение в Детской больнице имени Иашвили в Тбилиси.

*** 18:04

В селе Норгиули грузинского района Марнеули насилие в семье привело к серьезным травмам малолетнего ребенка.

Как сообщает грузинское бюро Report, азербайджанка применила силу в отношении своего 3-летнего ребенка, в результате чего малыш упал и поранился ножницами, которые держал в руке.

Раненый в грудь ребенок помещен в одну из больниц в Марнеули. Однако, с учетом тяжести травмы его доставили в Детскую больницу имени Иашвили в Тбилиси. Сейчас жизнь малыша вне опасности.

Министерство внутренних дел Грузии проводит следствие по статье нанесение по неосторожности сравнительно тяжелого или тяжелого ущерба здоровью.