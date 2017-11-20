В Гобустане перевернулся автомобиль, пострадали супруги

Гобустан. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе перевернулся автомобиль.
Как сообщает Report, авария зарегистрирована на 71 км дороги Баку-Шамахы-Евлах.
Перевернулся управляемый Мурадовым Кямраном Мехман оглу 1990 г.р. автомобиль марки AzSamand.
В результате ДТП водитель и его супруга Ахундова Фарида Шахин гызы 1992 г.р. получили травмы.
Пострадавшие помещены в хирургическое отделение Гобустанской центральной районной больницы.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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