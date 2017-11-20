В Гобустане перевернулся автомобиль, пострадали супруги

20 ноября, 2017 12:00

© Report Гобустан. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе перевернулся автомобиль. Как сообщает Report, авария зарегистрирована на 71 км дороги Баку-Шамахы-Евлах. Перевернулся управляемый Мурадовым Кямраном Мехман оглу 1990 г.р. автомобиль марки AzSamand. В результате ДТП водитель и его супруга Ахундова Фарида Шахин гызы 1992 г.р. получили травмы. Пострадавшие помещены в хирургическое отделение Гобустанской центральной районной больницы. По факту ведется расследование.