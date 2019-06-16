​В Гёйгёле перевернулся микроавтобус, водитель получил ранения

На дороге Топалхасанлийского села Гейгелского района перевернулся микроавтобус.

По сообщению западного бюро Report, в результате аварии пострадал водитель микроавтобуса Галяндар Ибрагимов 2000-го года рождения.

До аварии в микроавтобусе появилась проблема. После того как пассажиры опустошили машину, водитель захотел отодвинуть автомобиль назад и в это время транспортное средство перевернулось на край дороги.

Раненый был доставлен в Городскую Больницу Скорой Медицинской Помощи Гянджи и как сообщается, его состояние оценивается как средне-стабильное. В связи с фактом ведется расследование.