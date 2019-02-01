В Германии группа лиц в составе албан и сербов напала на азербайджанцев

Берлин. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Кельне (Германия) группа лиц в составе албан и сербов напала на азербайджанцев.

Как сообщает берлинское бюро Report, их некорректное поведение в присутствии наших соотечественниц вызвало резкую реакцию азербайджанцев.

В ответ группа в составе 10-12 человек напала на азербайджанцев с холодным оружием. В результате инцидента пострадали азербайджанцы Сурхай и Руслан. Пятеро членов напавшей на наших соотечественников группы задержаны полицией.