В Геранбое в убийстве подростка подозреваются мать и еще один человек

В поселке Гёран Гёранбойского района в камышовых зарослях было найдено тело мальчика.
Как сообщает Западный Центр Report, после экспертизы было установлено, что 11-летнего Фарида Тахмазова убили, а тело выбросили в камышовые заросли.
В убийстве мальчика подозревают его мать Гюляят Тахмазову и ее сожителя Анара Мамедова.
По предварительной информации, они избили мальчика, в результате чего он скончался, а затем бросили тело мальчика в камышовые заросли на территории Гёрана.
После чего женщина сообщила в полицию, что ее сын уехал в Гянджу и с того дня пропал без вести.
По факту проводится расследование.