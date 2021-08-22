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В Геранбое в убийстве подростка подозреваются мать и еще один человек

В Геранбое в убийстве подростка подозреваются мать и еще один человек В поселке Гёран Гёранбойского района в камышовых зарослях было найдено тело мальчика.
Происшествия
22 августа 2021 г. 20:14
В Геранбое в убийстве подростка подозреваются мать и еще один человек

В поселке Гёран Гёранбойского района в камышовых зарослях было найдено тело мальчика.

Как сообщает Западный Центр Report, после экспертизы было установлено, что 11-летнего Фарида Тахмазова убили, а тело выбросили в камышовые заросли.

В убийстве мальчика подозревают его мать Гюляят Тахмазову и ее сожителя Анара Мамедова.

По предварительной информации, они избили мальчика, в результате чего он скончался, а затем бросили тело мальчика в камышовые заросли на территории Гёрана.

После чего женщина сообщила в полицию, что ее сын уехал в Гянджу и с того дня пропал без вести.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda yeniyetməni öldürməkdə anası və başqa bir şəxs şübhəli bilinir

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