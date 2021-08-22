В Геранбое в убийстве подростка подозреваются мать и еще один человек

В Геранбое в убийстве подростка подозреваются мать и еще один человек

В поселке Гёран Гёранбойского района в камышовых зарослях было найдено тело мальчика.

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В поселке Гёран Гёранбойского района в камышовых зарослях было найдено тело мальчика. Как сообщает Западный Центр Report, после экспертизы было установлено, что 11-летнего Фарида Тахмазова убили, а тело выбросили в камышовые заросли. В убийстве мальчика подозревают его мать Гюляят Тахмазову и ее сожителя Анара Мамедова. По предварительной информации, они избили мальчика, в результате чего он скончался, а затем бросили тело мальчика в камышовые заросли на территории Гёрана. После чего женщина сообщила в полицию, что ее сын уехал в Гянджу и с того дня пропал без вести. По факту проводится расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook