В Геранбое оштрафованы лица, проводившие тайную свадебную церемонию

В отдел полиции Геранбойского района поступила информация о проведении свадебной церемонии в одном из частных домов на территории села Аббасгулулар.

В отдел полиции Геранбойского района поступила информация о проведении свадебной церемонии в одном из частных домов на территории села Аббасгулулар.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии, в отношении участников были приняты меры в соответствии с законодательством.

С нарушившими санитарно-эпидемиологические нормы лицами проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 5 задержанных составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф.