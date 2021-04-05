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В Геранбое оштрафованы лица, проводившие тайную свадебную церемонию

В Геранбое оштрафованы лица, проводившие тайную свадебную церемонию В отдел полиции Геранбойского района поступила информация о проведении свадебной церемонии в одном из частных домов на территории села Аббасгулулар.
Происшествия
5 апреля 2021 г. 20:09
В Геранбое оштрафованы лица, проводившие тайную свадебную церемонию

В отдел полиции Геранбойского района поступила информация о проведении свадебной церемонии в одном из частных домов на территории села Аббасгулулар.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии, в отношении участников были приняты меры в соответствии с законодательством.

С нарушившими санитарно-эпидемиологические нормы лицами проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 5 задержанных составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda gizli toy mərasimi keçirmək istəyən şəxslər cərimələnib

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