В Геранбое оштрафовали нарушителей карантина

В Геранбое оштрафованы лица, которые нарушили правила карантинного режима и провели церемонию дня рождения

В Геранбое оштрафованы лица, которые нарушили правила карантинного режима и провели церемонию дня рождения.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Отдел полиции Геранбойского района поступила информация о проведении церемонии дня рождения в селе Гарадаглы.

Сотрудники полиции пресекли проведение мероприятия и приняли в отношении его участников меры в соответствии с законодательством.

С нарушителями провели профилактические беседы и составили в их отношении протокол в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).