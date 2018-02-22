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    В Геранбое начальник Управления системы орошения избил прораба

    Неизвестно, по какой причине произошел данный инцидент.

    Геранбой. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Геранбое избили прораба.

    Как передает западное бюро Report, в результате 45-летний житель села Гызылгаджылы Аллахвердиев Садиг Яшар оглы получил повреждения в области шеи и был размещен в больницу.

    Согласно первичной информации, С.Аллахвердиев, который работал прорабом в Управлении системы орошения ОАО «Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана», был избит начальником управления Гюндюзом Багировым. Пока неизвестно, по какой причине произошел данный инцидент.

    По факту ведется расследование.  

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