В Геранбое начальник Управления системы орошения избил прораба

Геранбой. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Геранбое избили прораба.

Как передает западное бюро Report, в результате 45-летний житель села Гызылгаджылы Аллахвердиев Садиг Яшар оглы получил повреждения в области шеи и был размещен в больницу.

Согласно первичной информации, С.Аллахвердиев, который работал прорабом в Управлении системы орошения ОАО «Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана», был избит начальником управления Гюндюзом Багировым. Пока неизвестно, по какой причине произошел данный инцидент.

По факту ведется расследование.