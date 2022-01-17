В Генпрокуратуре состоялась церемония вступления на службу молодых сотрудников

17 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась церемония инаугурации принятых на службу в органы прокуратуры молодых сотрудников.

17 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась церемония инаугурации принятых на службу в органы прокуратуры молодых сотрудников.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодые сотрудники, принятые на службу в органы прокуратуры, в первую очередь, отправились на Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера нашего народа, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле.

От имени участников мероприятия было принято обращение к президенту Ильхаму Алиеву.

В завершение церемонии, генеральный прокурор Кямран Алиев поздравил молодых сотрудников прокуратуры и выразил уверенность в том, что они всегда будут чтить честь сотрудника прокуратуры.

В заключение была сделана памятная фотография с участниками мероприятия.