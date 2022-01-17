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В Генпрокуратуре состоялась церемония вступления на службу молодых сотрудников

В Генпрокуратуре состоялась церемония вступления на службу молодых сотрудников 17 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась церемония инаугурации принятых на службу в органы прокуратуры молодых сотрудников.
Происшествия
17 января 2022 г. 16:15
В Генпрокуратуре состоялась церемония вступления на службу молодых сотрудников

17 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась церемония инаугурации принятых на службу в органы прокуратуры молодых сотрудников.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодые сотрудники, принятые на службу в органы прокуратуры, в первую очередь, отправились на Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера нашего народа, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле.

От имени участников мероприятия было принято обращение к президенту Ильхаму Алиеву.

В завершение церемонии, генеральный прокурор Кямран Алиев поздравил молодых сотрудников прокуратуры и выразил уверенность в том, что они всегда будут чтить честь сотрудника прокуратуры.

В заключение была сделана памятная фотография с участниками мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluqda gənc hüquqşünasların andiçmə mərasimi keçirilib

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