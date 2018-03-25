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    В Гейгеле ветер обрушил каменный забор на автомобиль - ФОТО

    Пострадавших нет© Report

    Гейгель. 25 марта. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе, сильный ветер дувший ночные часы, стал причиной обрушения каменного забора одного из домов.

    Как передает Западаное бюро Report, автомобиль марки «ВАЗ – 2114», принадлежащий местному жителю Аббасову Аразу Чингиз оглу, остался под обломками забора.

    Автомобилю был нанесен серьезный ущерб. Водитель в момент инцидент находился не в машине и повреждений не получил.

    На территории района все стоит ветренная погода.

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