В Гейгеле ветер обрушил каменный забор на автомобиль - ФОТО

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Гейгель. 25 марта. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе, сильный ветер дувший ночные часы, стал причиной обрушения каменного забора одного из домов.

Как передает Западаное бюро Report, автомобиль марки «ВАЗ – 2114», принадлежащий местному жителю Аббасову Аразу Чингиз оглу, остался под обломками забора.

Автомобилю был нанесен серьезный ущерб. Водитель в момент инцидент находился не в машине и повреждений не получил.

На территории района все стоит ветренная погода.