В Гёйгеле произошла авария, есть раненые

Гёйгель. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Гёйгельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.
Как сообщает западное бюро Report, во время аварии, произошедшей на улице Сабухи Гаджиева в городе Гёйгель 58-летний Сафалят Асланов и 51-летний Рафил Абдыев получили различные телесные повреждения, они были помещены в Гёйгельскую центральную районную больницу.
Состояние обоих пострадавших оценивается как средне-тяжелое.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook