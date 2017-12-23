В Гёйгеле произошла авария, есть раненые

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Гёйгель. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Гёйгельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.

Как сообщает западное бюро Report, во время аварии, произошедшей на улице Сабухи Гаджиева в городе Гёйгель 58-летний Сафалят Асланов и 51-летний Рафил Абдыев получили различные телесные повреждения, они были помещены в Гёйгельскую центральную районную больницу.

Состояние обоих пострадавших оценивается как средне-тяжелое.

По факту ведется расследование.