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    В Гедабеке перевернулся вышедший из под управления автомобиль, водитель впал в кому

    Инцидент произошел в центре района

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В центре Гедабекского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

    Как сообщает Report, Эльвин Бакир оглу Аббасов 1986 г.р. на автомобиле марки "ВАЗ-21011" потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся.

    Водитель получил открытую черепно-мозговую травму, а также перелом позвоночника. Он был доставлен в одну из частных клиник в Баку. По информации врачей, водитель находится в коме.

    По факту в Гедабекском районном отделении полиции ведется расследование.

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