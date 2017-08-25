В Гедабеке перевернулся вышедший из под управления автомобиль, водитель впал в кому

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В центре Гедабекского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

Как сообщает Report, Эльвин Бакир оглу Аббасов 1986 г.р. на автомобиле марки "ВАЗ-21011" потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель получил открытую черепно-мозговую травму, а также перелом позвоночника. Он был доставлен в одну из частных клиник в Баку. По информации врачей, водитель находится в коме.

По факту в Гедабекском районном отделении полиции ведется расследование.