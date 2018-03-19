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    В Гедабее автомобиль упал в канаву, водитель получил серьезную травму

    Гедабей. 19 марта. REPORT.AZ/ В Гедабейском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в месте под названием Гарагая.

    Автомобиль марки ВАЗ-2106, управляемый жителем района Намазовым Самитом Нофал оглы 1994 г.р., потерял управление и скатился в канаву. В результате автомобиль был поврежден.

    Водителя извлекли из автомобиля прибывшие на место происшествия спасатели МЧС и передали бригаде скорой помощи. Получившему тяжелую травму пострадавшему оказали первую помощь, после чего он был размещен в одной из больниц в Гяндже.

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