В Гедабее автомобиль упал в канаву, водитель получил серьезную травму

Гедабей. 19 марта. REPORT.AZ/ В Гедабейском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как передает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в месте под названием Гарагая.

Автомобиль марки ВАЗ-2106, управляемый жителем района Намазовым Самитом Нофал оглы 1994 г.р., потерял управление и скатился в канаву. В результате автомобиль был поврежден.

Водителя извлекли из автомобиля прибывшие на место происшествия спасатели МЧС и передали бригаде скорой помощи. Получившему тяжелую травму пострадавшему оказали первую помощь, после чего он был размещен в одной из больниц в Гяндже.