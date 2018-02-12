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    В Газахе бросившийся в водный канал с целью самоубийства мужчина скончался в больнице

    В Газахе 26-летний мужчина свершил суицид бросившись в водный канал

    Газах. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Газахе молодой человек покончил с собой, бросившись в водный канал.

    Как передает западное бюро Report, житель села Агкейнек, Эльчин Эльшан оглу Искандаров 1992 г.р. вышедший из дома своего друга, справлявшего "мальчишник" перед свадьбой, бросился в канал с целью самоубийства. Получивший тяжелые травмы мужчина скончался через несколько дней в больнице.

    Прокуратура Газахского района возбудила уголовное дело по статье 125.1 (доведение до самоубийства), по факту и ведется следствие.

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