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    В Гарадагском районе столкнулись "КамАЗ" и легковой автомобиль, есть погибший и пострадавший

    Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавший.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

    По информации, 19 августа в 9 часов на территории гарадагского поселка Гобустан столкнулись управляемый жителем Сальянского района Рамилем Мустафаевым автомобиль марки "КамАЗ" и легковой автомобиль "Mercedes", за рулем которого находился житель Гянджи Рамин Аббасов.

    В результате ДТП погиб пассажир Р. Аббасова, житель Гейгельского района Нариман Алиев, а сам водитель госпитализирован.

    Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания МВД. 

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