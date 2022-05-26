В Гарадагском районе 61-летняя сгорела заживо

Горючие конструкции одной комнаты трехкомнатной квартиры общей площадью 72 кв м на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома в Гарадагском районе города Баку сгорели на площади 12 кв м.
Потолок одной комнаты трехкомнатной квартиры общей площадью 72 кв м на втором этаже сгорел на площади 4 кв м.
Тело Хураман Фейзулла гызы Гасановой, 1961 года рождения, было обнаружено пожарными и передано в соответствующие органы в ходе расследования пожара.
Остальные части двух квартир были защищены от огня. Пожар был потушен.
Происшествие расследуется соответствующими ведомствами.