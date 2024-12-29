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В Гарадаге полиция задержала мужчину, грабившего квартиры под видом коммунальщика

В Гарадаге полиция задержала мужчину, грабившего квартиры под видом коммунальщика Полиция Гарадагского района Баку задержала мужчину, который, представившись работником коммунальных служб, совершил разбойное нападение на квартиру.
Происшествия
29 декабря 2024 г. 15:22
В Гарадаге полиция задержала мужчину, грабившего квартиры под видом коммунальщика

Полиция Гарадагского района Баку задержала мужчину, который, представившись работником коммунальных служб, совершил разбойное нападение на квартиру.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, инцидент произошел 28 декабря около 15:00 в поселке Сахиль.

Неизвестный мужчина, выдав себя за сотрудника теплосети, проник в одну из квартир. Он нанес удар рукой по голове малолетней девочки, находившейся дома, и похитил золотую цепочку и ювелирные украшения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Гарадагского РУП по подозрению в разбое задержали 27-летнего Самига Шакаралиева. Выяснилось, что 25 декабря он аналогичным способом пытался ограбить еще одну квартиру в поселке Локбатан, но тогда довести преступный умысел до конца не удалось.

По фактам нападений в Гарадагском РУП ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qaradağda özünü kommunal xidmət işçisi kimi qələmə verib quldurluq edən şəxs saxlanılıb

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