В Гахе задержаны воры-домушники

Гах. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Гахском районе задержаны лица, занимающиеся кражами.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

2 ноября в Гахское районное отделение полиции обратился с заявлением житель района Раджаб Назиров и сообщил, что из его дома украдены 3000 манатов, пневматический пистолет, драгоценности и предметы быта.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция установила подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались жители Гахского района - ранее судимый Сабухи Мамедов и Имеда Гамхарашвили. Они были доставлены в отделение полиции в качестве подозреваемых. Во время допроса задержанные признали совершение преступления. Проведенные в отношении И.Гамхарашвили расследования подтвердили, что он был замешан и в других преступных деяниях. Также было установлено, что из дома жителя Гахского района Тимура Ломашвили украдено пневматическое оружие. Часть украденного была изъята в домах проживания задержанных и передана следствию.

По обоим фактам ведется расследование.