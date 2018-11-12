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    В Гахе задержаны воры-домушники

    Гах. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Гахском районе задержаны лица, занимающиеся кражами.

    Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

    2 ноября в Гахское районное отделение полиции обратился с заявлением житель района Раджаб Назиров и сообщил, что из его дома украдены 3000 манатов, пневматический пистолет, драгоценности и предметы быта.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция установила подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались жители Гахского района - ранее судимый Сабухи Мамедов и Имеда Гамхарашвили. Они были доставлены в отделение полиции в качестве подозреваемых. Во время допроса задержанные признали совершение преступления. Проведенные в отношении И.Гамхарашвили расследования подтвердили, что он был замешан и в других преступных деяниях. Также было установлено, что из дома жителя Гахского района Тимура Ломашвили украдено пневматическое оружие. Часть украденного была изъята в домах проживания задержанных и передана следствию.

    По обоим фактам ведется расследование.

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