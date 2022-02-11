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В Гахе проведен рейд против нарушителей карантина

В Гахе проведен рейд против нарушителей карантина Сотрудники Гахского районного отдела полиции провели рейд с целью усиления контроля за соблюдением правил карантина в районе.
Происшествия
11 февраля 2022 г. 09:26
В Гахе проведен рейд против нарушителей карантина

Сотрудники Гахского районного отдела полиции провели рейд с целью усиления контроля за соблюдением правил карантина в районе.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе контрольно-профилактических мероприятий были выявлены продавцы и покупатели, которые не использовали медицинские маски в закрытых помещениях.

К гражданам, проигнорировавшим правила, были применены меры административного взыскания.

Сотрудники Управления дорожной полиции выявляли пассажиров и водителей, не использующих средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, с ними были проведены разъяснительные беседы.

На водителей, осуществлявших пассажирские перевозки без паспортов COVID-19 и не установивших защитную перегородку в такси, составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Qaxda reyd keçirilib, karantin qaydalarına riayət etməyənlər cərimələnib

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