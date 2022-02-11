В Гахе проведен рейд против нарушителей карантина

Сотрудники Гахского районного отдела полиции провели рейд с целью усиления контроля за соблюдением правил карантина в районе.

Сотрудники Гахского районного отдела полиции провели рейд с целью усиления контроля за соблюдением правил карантина в районе.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе контрольно-профилактических мероприятий были выявлены продавцы и покупатели, которые не использовали медицинские маски в закрытых помещениях.

К гражданам, проигнорировавшим правила, были применены меры административного взыскания.

Сотрудники Управления дорожной полиции выявляли пассажиров и водителей, не использующих средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, с ними были проведены разъяснительные беседы.

На водителей, осуществлявших пассажирские перевозки без паспортов COVID-19 и не установивших защитную перегородку в такси, составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.