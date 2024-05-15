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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Происшествия
15 мая 2024 г. 08:31
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, в направлении центра;

7. Улица Микаила Мушфига, в направлении проспекта Гусейна Джавида;

8. Улица 28 Мая, в направлении улицы Рашида Бейбутова;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

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