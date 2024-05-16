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Глава ИВ Насиминского района: Пострадавших при пожаре на проспекте Азадлыг нет

Глава ИВ Насиминского района: Пострадавших при пожаре на проспекте Азадлыг нет Пострадавших при пожаре на проспекте Азадлыг нет, ущерб нанесен частным домам.
Происшествия
16 мая 2024 г. 00:55
Глава ИВ Насиминского района: Пострадавших при пожаре на проспекте Азадлыг нет

Пострадавших при пожаре на проспекте Азадлыг нет, ущерб нанесен частным домам.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава ИВ Насиминского района Асиф Аскеров.

Он отметил, что пожар локализован, принимаются меры для полной ликвидации возгорания.

"В результате инцидента никто не пострадал. Незначительный ущерб нанесен частным домам вблизи места возникновения пожара. Главная задача сейчас заключается в полном тушении пожара", - добавил глава ИВ района.

Напомним, что в цветочном магазине на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку возник сильный пожар. К месту происшествия были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Asif Əsgərov: Yanğın nəticəsində evlərə ziyan dəyib, xəsarət alan yoxdur

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