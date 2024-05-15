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Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух разыскиваемых лиц

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух разыскиваемых лиц Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры Узбекистана о привлечении к уголовной ответственности гражданина Украины Калдарара Арсена Васильевич (1992 г.р.) и гражданина Узбекистана Каюмова Абдурахмона Абдувалиевича (1980
Происшествия
15 мая 2024 г. 12:18
Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух разыскиваемых лиц

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры Узбекистана о привлечении к уголовной ответственности гражданина Украины Калдарара Арсена Васильевич (1992 г.р.) и гражданина Узбекистана Каюмова Абдурахмона Абдувалиевича (1980 г.р.).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Обвиняемые в Узбекистане в мошенничестве А.Калдарар и А.Каюмов были объявлены в международный розыск. Они были задержаны в Азербайджане в феврале этого года, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с "Конвенцией о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 г. принято решение об экстрадиции обвиняемых, которые были переданы компетентным органам Узбекистана в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dələduzluqda təqsirləndirilən iki nəfəri Özbəkistana təhvil verib

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