Продлен арест Араика Арутюняна и других армянских сепаратистов

Продлена мера пресечения в виде ареста в отношении так называемых "президентов" сепаратистского режима - Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, а также “председателя парламента” Давида Ишханяна, генералов Льва М

Продлена мера пресечения в виде ареста в отношении так называемых "президентов" сепаратистского режима - Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также бывшего "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, “председателя парламента” Давида Ишханяна, генералов Левы Мнацаканяна и Давида Манукяна.

Как сообщает Report, согласно решению Бинагадинского районного суда мера пресечения в виде ареста продлена в отношении них еще на 5 месяцев.

Отметим, что по уголовному делу, расследование которого продолжается совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ), к ответственности были привлечены в общей сложности 15 членов сепаратистского режима. В разные годы Генеральной прокуратурой в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело, они были объявлены в международный розыск. После проведенной в прошлом году антитеррористической операции, правоохранительными органами Азербайджана в Карабахе были задержаны Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший “министр иностранных дел” Давид Бабаян, а также "председатель парламента" Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и бывший “государственный министр” Рубен Варданян были арестованы и доставлены в Баку.

Сепаратисты, которые в настоящее время содержатся в СИЗО CГБ, обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и других преступлениях.