Гах. 8 октября. REPORT.AZ/ В Гахе 56-летний мужчина пытался совершить суицид.
Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, инцидент произошел сегодня в селе Лелепаша.
Местный житель Ибрагим Махмуд оглу Абдурахманов 1962 г.р. в тяжелом состоянии поступил в Гахскую центральную районную больницу.
Как сообщили Report в медицинском учреждении, 56-летний Ибрагим Абдурахманов пытался покончить с собой на собственной даче. В последний момент его спасли близкие.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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