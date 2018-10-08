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    В Гахе 56-летний мужчина пытался совершить суицид

    Гах. 8 октября. REPORT.AZ/ В Гахе 56-летний мужчина пытался совершить суицид. 

    Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, инцидент произошел сегодня в селе Лелепаша. 

    Местный житель Ибрагим Махмуд оглу Абдурахманов 1962 г.р. в тяжелом состоянии поступил в Гахскую центральную районную больницу. 

    Как сообщили Report в медицинском учреждении, 56-летний Ибрагим Абдурахманов пытался покончить с собой на собственной даче. В последний момент его спасли близкие. 

    По факту ведется расследование. 

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