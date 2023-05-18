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В Гаджигабуле пять человек пострадали в ДТП

В Гаджигабуле пять человек пострадали в ДТП В результате дорожно-транспортного происшествия в Гаджигабуле пострадали пять человек.
Происшествия
18 мая 2023 г. 22:36
В Гаджигабуле пять человек пострадали в ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия в Гаджигабуле пострадали пять человек.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на улице М.Асадова.

По предварительной информации, во время дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили Гюльдана Махал гызы Исмаилова, 1965 года рождения, Захид Рахим оглу Бабазаде, 1994 года рождения, Ягуб Фаиг оглу Алиев, 1989 года рождения, Мехрибан Рустам гызы Алиева, 1967 года рождения, и Гияс Мирзали оглу Мирзалиев, 1954 года рождения.

Пострадавши госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda yol qəzası olub, 5 nəfər xəsarət alıb

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