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В Гаджигабуле перевернулся грузовик, есть пострадавший

В Гаджигабуле перевернулся грузовик, есть пострадавший В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
30 августа 2021 г. 08:33
В Гаджигабуле перевернулся грузовик, есть пострадавший

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Баку-Газах, проходящий через село Падар-Чёль.

Находящийся за рулем грузового автомобиля житель Балакенского района Фамиль Абдулсолтан оглы Мюнатов, 1981 года рождения не справился с управлением на повороте, в результате автомобиль выехал с дороги и перевернулся.

Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alan var

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