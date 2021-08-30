В Гаджигабуле перевернулся грузовик, есть пострадавший

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Баку-Газах, проходящий через село Падар-Чёль.
Находящийся за рулем грузового автомобиля житель Балакенского района Фамиль Абдулсолтан оглы Мюнатов, 1981 года рождения не справился с управлением на повороте, в результате автомобиль выехал с дороги и перевернулся.
Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.