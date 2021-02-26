В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в вечерние часы на трассе Баку-Газах.
Так, находящийся в движении автомобиль марки "KİA" выехал на обочину дороги и перевернулся.
В результате ДТП водитель транспорта, житель города Ширван Ильхам Гариб оглы Мамедсой, 1967 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавший был госпитализирован в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту проводится расследование.