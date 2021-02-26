В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в вечерние часы на трассе Баку-Газах.

Так, находящийся в движении автомобиль марки "KİA" выехал на обочину дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель транспорта, житель города Ширван Ильхам Гариб оглы Мамедсой, 1967 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавший был госпитализирован в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту проводится расследование.