В Гаджигабуле подтоплены более 60 га земли

"Если так будет продолжаться, положение станет критическим"

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Начиная со вчерашнего дня сильные ливневые дожди в горах на территории Шемахинского и Гаджигабульского района вызвали паводки в Пирсаатчай. В результате в Гаджигабульском районе более 60 га земли были подтоплены.

Об этом в заявлении Report сообщил председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Гаджигабульского района Сахиб Асланов.

Он отметил, что села Ранджбар и Наваи столкнулись с угрозой: "Для предотвращения наводнения в селах Ранджбар и Наваи привлечена различная техника и рабочие. В настоящее время там ведутся укрепительные работы. Водохранилище Пирсаатчай переполнено селевыми водами, ведутся работы по его очищению. Если так будет продолжаться, положение станет критическим".