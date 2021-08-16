В Габале продолжается лесной пожар

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать необходимые и неотложные меры по тушению и предотвращению распространения лесного пожара, зарегистрированного в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать необходимые и неотложные меры по тушению и предотвращению распространения лесного пожара, зарегистрированного в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на территории горят в основном кустарники и частично деревья.

Государственная противопожарная служба МЧС, войска гражданской обороны и соответствующие силы Северо-Западного регионального центра, а также 2 вертолета авиационного отряда продолжают операции по тушению пожара. В тушении пожара также принимают участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Несмотря на сложные условия, сложность рельефа и регулярно усиливающийся ветер, мероприятия по тушению пожара продолжаются непрерывно.