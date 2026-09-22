В Габале автомобиль сбил насмерть пешехода
Происшествия
- 22 сентября, 2026
- 09:31
В селе Зараган Габалинского района автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как сообщает Report, Миразизов Мурад Хагверди оглу на автомобиле марки Opel Astra сбил переходившего дорогу пешехода Зякярияева Сейидмамеда Ибрагим оглу.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело.
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