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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Габале автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 09:31
    В Габале автомобиль сбил насмерть пешехода

    В селе Зараган Габалинского района автомобиль сбил насмерть пешехода.

    Как сообщает Report, Миразизов Мурад Хагверди оглу на автомобиле марки Opel Astra сбил переходившего дорогу пешехода Зякярияева Сейидмамеда Ибрагим оглу.

    От полученных травм пешеход скончался на месте.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Габала
    Qəbələdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

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